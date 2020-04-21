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Глава ГЭЦ: В экзаменационный график вновь внесены изменения

Глава ГЭЦ: В экзаменационный график вновь внесены изменения

© Report

Объявленный в Азербайджане карантинный режим в рамках мероприятий по предотвращению пандемии коронавируса, продлен до 4 мая. Поэтому, в объявленный нами в январе графике пришлось внести некоторые изменения. 

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде. 

По ее словам, с учетом не проведения экзаменов в марте и апреле месяцах, график необходимо доработать: "Скорее всего, новый график представят общественности в течение ближайших 10-ти дней". 

"Согласно информации из Оперативного штаба при Кабинете министров, возможно примут решение о выходе с карантинного режима с 4 мая. Лишь после этого мы сможем сказать что-то конкретное о новом графике", - сказала председатель Совета директоров ГЭЦ. 

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