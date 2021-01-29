Глава ГЭЦ: Упрощены программы выпускных и вступительных экзаменов

Задания по темам, которые планируется преподавать во втором полугодии по обоим классам, будут подготовлены на уровне программ младших классов (5-8 и 5-10 соответственно)

"Из-за влияния особых карантинных мер в связи с пандемией СОVID-19 на процесс обучения для 9 и 11 классов также упрощены программы выпускных экзаменов в 2021 году".

Как передает Report, об этом 29 января на пресс-конференции сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в качестве основной (базовой) части в программах выпускных экзаменов на основе 9-летней базы обучения будут темы, изучаемые с 5-го по первое полугодие 9-го классов, на основе 11-летней базы обучения – темы, изучаемые по первое полугодие 11-го класса. Задания по темам, которые планируется преподавать во втором полугодии по обоим классам, будут подготовлены на уровне программ младших классов (5-8 и 5-10 соответственно).

"Как вам известно, экзамены по 9 классу пройдут в один этап. С текущего года выпускные экзамены по ступени общего среднего образования и приемные экзамены в ссузы на базе общего среднего образования планируется проводить в один этап.

В связи с условиями пандемии по предмету азербайджанский язык (госязык) в рамках выпускных и вступительных экзаменов школьникам (абитуриентам) не будет представлен аудиотекст, будут выданы письменные тестовые задания. В связи с этим экзамен по азербайджанскому языку продлится не 1 час 30 минут, как предусмотрено в законодательстве, а 45 минут.

Также упрощены программы вступительных экзаменов в вузы".