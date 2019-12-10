Глава ГЭЦ отложила встречу с гражданами из-за пожара в EuroHome

Встреча председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде с гражданами в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане отложена из-за сильного пожара на рынке стройматериалов EuroHome.

Как сообщили Report в ГЭЦ, будет представлена дополнительная информация о дате приема граждан.

Помимо этого, учителей, которые должны были принять участие на научно-методических семинарах после приема граждан, проинформировали о переносе мероприятия на другую дату.