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Глава ГЭЦ отложила встречу с гражданами из-за пожара в EuroHome

Глава ГЭЦ отложила встречу с гражданами из-за пожара в EuroHome

Встреча председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде с гражданами в Центре Гейдара Алиева в Хырдалане отложена из-за сильного пожара на рынке стройматериалов EuroHome.

Как сообщили Report в ГЭЦ, будет представлена дополнительная информация о дате приема граждан.

Помимо этого, учителей, которые должны были принять участие на научно-методических семинарах после приема граждан, проинформировали о переносе мероприятия на другую дату.

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