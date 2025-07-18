Глава фонда: Любой желающий может сделать пожертвование в поддержку образования

На сайте Фонда развития образования (
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на церемонии презентации карты TəhsilPlus.
По его словам, отныне каждый желающий может внести пожертвование в онлайн-форме в поддержку образовательных инициатив.
"Пожертвования будут направлены в Фонд развития образования, на проект “Поддержка образования девочек” и Программу стипендий по Карабаху. Жертвовать могут как физические, так и юридические лица. Доноры могут самостоятельно выбрать сумму и направление поддержки. Всем, кто сделает пожертвование, будет выдан специальный “Сертификат донора”, - отметил Насибов.