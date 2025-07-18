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Глава фонда: Любой желающий может сделать пожертвование в поддержку образования

Глава фонда: Любой желающий может сделать пожертвование в поддержку образования На сайте Фонда развития образования (www.tif.edu.az) активирована функция "Сделать пожертвование".
Наука и образование
18 июля 2025 г. 15:50
Глава фонда: Любой желающий может сделать пожертвование в поддержку образования

На сайте Фонда развития образования (www.tif.edu.az) активирована функция "Сделать пожертвование".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на церемонии презентации карты TəhsilPlus.

По его словам, отныне каждый желающий может внести пожертвование в онлайн-форме в поддержку образовательных инициатив.

"Пожертвования будут направлены в Фонд развития образования, на проект “Поддержка образования девочек” и Программу стипендий по Карабаху. Жертвовать могут как физические, так и юридические лица. Доноры могут самостоятельно выбрать сумму и направление поддержки. Всем, кто сделает пожертвование, будет выдан специальный “Сертификат донора”, - отметил Насибов.

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Версия на азербайджанском языке Fondun sədri: Artıq istənilən şəxs onlayn formada təhsilə dəstək məqsədilə ianə verə bilər

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