Глава Центра сейсмослужбы прибыл на место землетрясения

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Афтершоки после землетрясения, произошедшего 5 февраля в 23:31 на территории Исмаиллинского района, все еще продолжаются".

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсала Рафиггызы.

Она отметила, что последние два афтершока не ощущались: "Магнитуда последних двух афтершоков составила более 3-х. В настоящее время афтершоки продолжаются, они могут ощущаться и не ощущаться".

Официальный представитель структуры отметила, что генеральный директор Службы Гурбан Етирмишли находится на месте, где произошло землетрясение: "Проводится осмотр территории".

Отметим, что согласно данным Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, 05.02.2019 года в 23:31 на территории Исмаиллинского района, в 11 км к юго-западу от станции Пиргулу было зарегистрировано землетрясение на глубине 8 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов, в прилегающих районах - до 3-5 баллов.