Глава British Council: Мы хотим поделиться нашим опытом с Азербайджаном для поддержки молодежи

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“Образование – важная часть программ British Council для выстраивания связей и доверия между народами”.

Как сообщает Report, об этом заявил глава British Council в Азербайджане Самр Шах на форуме по случаю начала программы "Повышение возможности трудоустройства выпускников".

По его словам, глобальный рынок быстро меняется. "Сегодня многие обладают профессиями, которые на данный момент уже не нужны. Поэтому необходимо быть гибкими и приспосабливаться к моментальным изменениям", - подчеркнул он.

Самр Шах отметил, что Великобритания уделяет большое внимание вопросу образования, в том числе высшего, для того, чтобы сделать своих студентов более конкурентными на мировом рынке труда.

"Мы хотим поделиться нашим опытом с Азербайджаном для поддержки азербайджанской молодежи. Это может в свою очередь помочь в снижении безработицы среди молодых людей и достижении диверсификации экономики Азербайджана. Молодежь – это будущее любой страны", - добавил С.Шах.

Отметим, что British Council проводит подобный форум впервые, он позволит собрать вместе политиков, выпускников и исследователей из Азербайджана и Великобритании.

Этот стратегический форум является новой программой British Council в сфере занятости, реализуемой в Азербайджане.

Целью форума является развитие навыков выпускников высших учебных заведений по их найму, а также стимулирование их работы на местном и глобальном уровнях.

Форум направлен на развитие будущего сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном и в долгосрочной перспективе.