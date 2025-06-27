Глава Академии наук Турции: Мы оказываем совместную поддержку молодым ученым в подготовке докторской диссертации

Мы совместно с азербайджанскими союзниками оказываем поддержку молодым учёным на этапах подготовки докторской диссертации и последующих исследованиях.
Об этом турецкому бюро Report заявил президент Академии наук Турции (TÜBA), профессор Мюзеффер Шекер после мероприятия, проведённого в Анкарском университете по случаю 80-летия Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Глава TÜBA отметил, что для воспитания высококвалифицированных и перспективных кадров из числа молодёжи продолжается совместная деятельность обеих стран:
"Мы реализуем эти процессы в рамках летних школ и намерены расширять данную деятельность", — сказал он.