Глава Агентства: В этом году мониторинг качества дошкольного образования проведен в 100 детсадах

В этом году в 100 дошкольных образовательных учреждениях (детсадах) проведен мониторинг, готовится итоговый отчет.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".
Ахмедов отметил, что в 2023 году аналогичный мониторинг охватил 50 учреждений. По итогам мониторинга были подготовлены отчеты и переданы в соответствующие структуры с рекомендациями.