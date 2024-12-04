Глава Агентства: В этом году мониторинг качества дошкольного образования проведен в 100 детсадах

В этом году в 100 дошкольных образовательных учреждениях (детсадах) проведен мониторинг, готовится итоговый отчет.

В этом году в 100 дошкольных образовательных учреждениях (детсадах) проведен мониторинг, готовится итоговый отчет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Ахмедов отметил, что в 2023 году аналогичный мониторинг охватил 50 учреждений. По итогам мониторинга были подготовлены отчеты и переданы в соответствующие структуры с рекомендациями.