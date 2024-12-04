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Глава Агентства: В этом году мониторинг качества дошкольного образования проведен в 100 детсадах

Глава Агентства: В этом году мониторинг качества дошкольного образования проведен в 100 детсадах В этом году в 100 дошкольных образовательных учреждениях (детсадах) проведен мониторинг, готовится итоговый отчет.
Наука и образование
4 декабря 2024 г. 10:57
Глава Агентства: В этом году мониторинг качества дошкольного образования проведен в 100 детсадах

В этом году в 100 дошкольных образовательных учреждениях (детсадах) проведен мониторинг, готовится итоговый отчет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Ахмедов отметил, что в 2023 году аналогичный мониторинг охватил 50 учреждений. По итогам мониторинга были подготовлены отчеты и переданы в соответствующие структуры с рекомендациями.

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Версия на азербайджанском языке TKTA sədri: Bu il 100 bağçada monitorinq aparılıb, yekun hesabat hazırlanır

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