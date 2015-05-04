​ГКПС внесла изменения в связи с приемом абитуриентов в V группу

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Выпускники 2015 года допускаются к конкурсу на основе результатов выпускных экзаменов и экзаменов по выявлению способностей. Так, выпускники этого и прошлого года, подавшие заявление в одну из четырех групп, смогут подать заявление и в V группу". Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде.

По ее словам, желающие получать образование в средних специальных школах на базе 11 классов должны пройти регистрацию, чтобы иметь возможность принять участие в конкурсе на основе результатов выпускных экзаменов.

М.Аббасзаде добавила, что выпускники прошлого года будут сдавать экзамены по трем предметам - азербайджанский язык, математика и иностранный язык: "Естественно, исключая средние специальные школы, при выборе специальностей, требующих особых способностей, в вузах, необходимо будет сдавать экзамены по выявлению способностей. Этот процесс будет проводиться с 5 по 18 мая. Они сами решат, в какой группе будут принимать участие в конкурсе. Во время выбора специальностей они укажут ее в электронной заявке. Мы расширили возможности абитуриентов. Абитуриенты, имеющие право участвовать в конкурсе по двум группам, в электронных заявлениях смогут указывать количество специальностей наравне с другими абитуриентами".