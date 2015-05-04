​ГКПС создаст передвижные Комиссии по приему документов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "С целью экономии времени и средств абитуриентов, подавших электронные заявления в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) и для регистрации этих заявлений в комиссиях по приему документов, ГКПС создает передвижные Комиссии по приему документов".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

По её словам, во всех региональных отделениях ГКПС, функционирующих в различных регионах (Гянджа, Хачмас, Шеки, Лянкярань, Ширван, Гёйчай, Агджабеди и Нахчыван), в течение одного дня будет работать передвижная Комиссия по приему документов: "В результате этого, абитуриенты, которые должны зарегистрировать свои заявления в комиссиях по приему документов (КПД) смогут сделать это по месту своего проживания в передвижных Комиссиях".

Отметим, что передвижные Комиссии по приему документов будут функционировать с 5 по 18 мая.