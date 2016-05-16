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    ​ГКПС создала Апелляционную комиссию в связи с вступительными экзаменами для выпускников предыдущих лет

    Абитуриенты могут обратиться в комиссию сегодня с 10:00 до 17:00, имея при себе удостоверение личности

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 15 мая создала Апелляционную комиссию по рассмотрению обращений абитуриентов, касающихся содержания тестовых заданий на вступительных экзаменах по II и III группе специальностей для выпускников предыдущих лет.

    Об этом Report  сообщили в ГКПС.

    Апелляционная комиссия действует по адресу г.Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета "Азия").

    Абитуриенты могут обратиться в комиссию сегодня с 10:00 до 17:00, имея при себе удостоверение личности.

    Напомним, что на сайте и странице в социальной сети ГКПС будут размещены вопросники и толкование тестовых заданий. 

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