​ГКПС создала Апелляционную комиссию для рассмотрения обращений абитуриентов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов, связанных с содержанием тестовых заданий, использованных на прошедшем для выпускников этого года вступительном экзамене по ll и lll группе специальностей.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов.

Апелляционная комиссия находится по адресу: город Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета "Азия").

Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию 27-го июля с 10:00 до 17:00, представив оригинал документа, подтверждающего личность.