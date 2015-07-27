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    ​ГКПС создала Апелляционную комиссию для рассмотрения обращений абитуриентов

    В комиссию можно обратиться 27-го июля с 10:00 до 17:00

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений абитуриентов, связанных с содержанием тестовых заданий, использованных на прошедшем для выпускников этого года вступительном экзамене по ll и lll группе специальностей.

    Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов.

    Апелляционная комиссия находится по адресу: город Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета "Азия").

    Абитуриенты могут лично обратиться в Апелляционную комиссию 27-го июля с 10:00 до 17:00, представив оригинал документа, подтверждающего личность. 

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