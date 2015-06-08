Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) провела очередные SAT экзамены. Как сообщает Report, экзамен начался в 08:30 и продлился 3 часа 45 минут.

На экзамене для участников были созданы нормальные условия и процесс проведен согласно инструкции. Результаты будут размещены 25 июня в личном аккаунте экзаменующихся на интернет-странице College Board.

Напомним, что регистрация на очередные SAT экзамены начнется 12 июня. Подробную информацию для регистрации в электронной форме можно узнать, перейдя по линку http://tqdk.gov.az/en/international-partnerships/s.

Отметим, что SAT (Scholastic Aptitude Test) – это стандартизированный тестовый экзамен, проверяющий знания учащихся по чтению, письму и математике. Ежегодно в этом экзамене участвует более двух миллионов выпускников школ. Результаты этого экзамена признаются на международном уровне. Его итоги позволяют оценить подготовку к получению высшего образования выпускников школ при приеме в колледжи и университеты США и других стран мира.