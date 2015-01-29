​ГКПС пресечет случаи обмана абитуриентами родителей

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Все испытательные тестовые экзамены в бакалавриат вузов не будут подлежать повтору".

Как сообщает Report, об этом заявила на сегодняшней пресс-конференции председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, пока нет необходимости в проведении повторных испытательных тестовых экзаменов, так как желающих принять в них участие бывает не так уж и много: "Кроме того, нередко учащиеся обращаются для повторного экзамена, чтобы обмануть родителей и дать ложную информацию об уровне знаний. С учетом этого, ответы испытательных экзаменов повторяться не будут".

Председатель ГКПС добавила, что в случае необходимости, повторные экзамены могут пройти в каких-либо регионах вне объявленных дней.