ГКПС предупредила абитуриентов о поддельных изданиях - ФОТО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В последнее время определенные силы расширили свою деятельность в издании незаконными путями различных изданий Государственной комиссии по приему студентов, а также различных книг с тестами, учебных пособий, и в их продаже в Баку и других городах и районах страны.

Об этом Report сообщили в ГКПС.

Согласно информации, в поддельных изданиях допущены серьезные научно-методические ошибки, содержание материалов искажено или устарело и не соответствует новой программе приема и образования: "В большинстве случаев в поддельных изданиях содержатся устаревшие, потерявшие актуальность материалы".