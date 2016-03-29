ГКПС: Предметы в школах преподаются слабо и на местах общие стандарты образования не применяются в едином порядке

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Лишь 37.64% абитуриентов подтвердили вписанное в аттестат "отлично" за родной язык и 16.84% за литературу. Это означает, что в ряде общеобразовательных школ республики оценивание знаний учащихся до сих пор не соответствует установленным стандартам".

Как сообщает Report, об этом говорится в проведенном Государственной комиссией по приему студентов (ГКПС) научно-статистическом анализе результатов экзаменов на 2015/2016 учебный год.

Отмечается, что показатели правильных ответов на тестовые задания абитуриентов азербайджанского сектора по родному языку в I-II группах составили 39.36-40.32, в III-IV группах - 47.51-46.61, в V группе - 46.37, по литературе - 39.64%, а в русском секторе - в I-II группах по родному языку 49.97-43.65, в III-IV группах - 46.62-61.24, в V группе - 49.62, а по литературе - 47.39%.

Ноль баллов в азербайджанском секторе по родному языку в I группе набрали 12.37, во II группе - 8.89, III группе - 6.68, IV группе - 11.86%, а по литературе - 11.67% абитуриентов.

В русском секторе ноль баллов по родному языку в I группе набрали 3.40, во II группе - 3.62, в III группе - 2.69, IV группе - 1.31%, а по литературе - 5.75% абитуриентов, что в значительной степени уступает показателям азербайджанского сектора.

В информации также отмечается, что предметы преподаются очень слабо и на местах общие стандарты образования не применяются в едином порядке: "Учитывая это, соответствующие отделы образования и руководство школ должны проанализировать собственные результаты и принять необходимые меры".