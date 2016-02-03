​ГКПС: Правоохранительные органы должны расследовать обвинение в адрес Эльнура Нагизаде

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ "Правоохранительные органы должны расследовать обвинение в адрес Эльнура Нагизаде".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

В информации отмечается, что в ноябре прошлого года бывший сотрудник пресс-службы ГКПС Эльнур Нагизаде обратился с заявлением по поводу выхода в отпуск, а после отпуска предъявил заявление об увольнении в связи с семейными обстоятельствами: "В связи с этим в ноябре-декабре он находился в очередном отпуске, а после отпуска в середине декабря был освобожден от занимаемой должности".

Отметим, что в правоохранительные органы поступила жалоба в отношении бывшего пресс-секретаря Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Эльнура Нагизаде. Жители города Баку Вюсал Ибрагимов и Заур Аскеров обратились с жалобой, заявив, что в целях трудоустройства в августе 2015 года дали Эльнуру Нагизаде 150 тыс. долларов. Они сообщили, что работой их не обеспечили, а деньги не вернули.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.

Отметим, что Э.Нагизаде свыше 5 лет проработал на должности пресс-секретаря ГКПС.