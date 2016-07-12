ГКПС ответила на замечания министерства образования по поводу учебников

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ К заключениям об учебниках и ответам следует относиться как к обсуждениям в научно-педагогической и методической плоскости, а не как к отношениям между министерством образования и Государственной комиссией по приему студентов (ГКПС).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации ГКПС.

Как сообщили в комиссии, все работы проводятся в целях улучшения качества учебников: "В связи с этим просим представителей средств массовой информации не выходить из контекста предоставленной информации, проводить правильный анализ".

Согласно информации, с 2012 года до сегодняшнего дня ГКПС провела в образовательных учреждениях страны научно-методический мониторинг учебников 1-11-х классов по общеобразовательным предметам. Сюда относятся 391 учебник для азербайджанского и русского сектора, 154 методических средств для учителей: "В Баку и в регионах были проведены открытые обсуждения с участием авторов учебников, эти обсуждения прямо транслировались посредством интернета.

В ходе обсуждений больше всего замечаний и предложений было связано с комплектом учебников 1-8-х классов, подготовленных на основе новой образовательной программы (курикулума). В результате обсуждений были подготовлены итоговые заключения с точки зрения соответствия содержанию, языковой и письменной стилистике, дизайну и художественному оформлению. Итоговые заключения направлены в министерство образования для их введения в новых изданиях учебников".