ГКПС освободила от выпускных экзаменов 1652 ученика в прифронтовых районах

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В связи с событиями на линии фронта в апреле этого года был нарушен учебный процесс в некоторых школах в Агдамском, Горанбойском и Тертерском районах, расположенных недалеко от линии фронта. Учитывая сложившуюся ситуацию, по предложению министерства образования и с одобрения Кабинета министров Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) освободила от выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классов 1652 ученика.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГКПС.

Итоговые оценки в документе об общем и полном среднем образовании этих выпускников будут установлены на основе оценок в учебном году, предшествующем выпуску, и в выпускном учебном году.

Выпускники, желающие поступить по 5-й группе специальностей или в среднеспециализированные образовательные учреждения, должны обязательно сдать выпускные экзамены.