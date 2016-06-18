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    ГКПС освободила от выпускных экзаменов 1652 ученика в прифронтовых районах

    Причиной стало нарушение учебного процесса в некоторых школах

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В связи с событиями на линии фронта в апреле этого года был нарушен учебный процесс в некоторых школах в Агдамском, Горанбойском и Тертерском районах, расположенных недалеко от линии фронта. Учитывая сложившуюся ситуацию, по предложению министерства образования и с одобрения Кабинета министров Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) освободила от выпускных экзаменов  в 9-х и 11-х классов 1652 ученика. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГКПС. 

    Итоговые оценки в документе об общем и полном среднем образовании этих выпускников будут установлены на основе оценок в учебном году, предшествующем выпуску, и в выпускном учебном году. 

    Выпускники, желающие поступить по  5-й группе специальностей или в среднеспециализированные образовательные учреждения, должны обязательно сдать выпускные экзамены. 

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