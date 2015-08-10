​ГКПС обратилась к абитуриентам по поводу выбора специальностей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Продолжается выбор специальностей абитуриентами, имеющими право участвовать в конкурсе в высшие учебные заведения.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), по информации на 12:00 сегодняшнего дня, в I, II, III и IV группах специальностей 34 749 абитуриентов, в V группе специальностей - 8 338 абитуриентов подтвердили в электронном заявлении выбор специальности.

Выбор специальностей завершится 11 августа в 23:59. Абитуриенты должны подтвердить свой выбор специальности до указанной даты, чтобы получить возможность участия в конкурсе. Иначе они не смогут принять участие в конкурсе.