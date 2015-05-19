ГКПС обнародовала результаты вступительных экзаменов, проведенных для выпускников предыдущих лет

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Госкомиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты проведенных 17 мая вступительных экзаменов во II и III группу специальностей (для выпускников предыдущих лет).

Как сообщили Report в ГКПС, на экзамен не явились 1 010 из 16 071 подавших документы абитуриентов.

35 из 15 061 участвовавших на экзамене абитуриентов были выведены из экзаменационного зала из-за допущенных нарушений, а их результаты - аннулированы.

На сайте ГКПС размещены результаты 15 026 участвовавших на экзамене абитуриентов.