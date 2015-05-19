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    ГКПС обнародовала результаты вступительных экзаменов, проведенных для выпускников предыдущих лет

    1 010 из 16 071 подавших документы абитуриентов не явились на экзамен

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Госкомиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты проведенных 17 мая вступительных экзаменов во II и III группу специальностей (для выпускников предыдущих лет).

    Как сообщили Report в ГКПС, на экзамен не явились 1 010 из 16 071 подавших документы абитуриентов.

    35 из 15 061 участвовавших на экзамене абитуриентов были выведены из экзаменационного зала из-за допущенных нарушений, а их результаты - аннулированы.

    На сайте ГКПС размещены результаты 15 026 участвовавших на экзамене абитуриентов.  

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