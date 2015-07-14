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    ​ГКПС обнародовала правильные ответы тестовых заданий прошедших сегодня вступительных экзаменов

    Абитуриенты смогут узнать правильные ответы, пройдясь по нижеследующим линкам

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала ответы тестовых заданий прошедших сегодня вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт комиссии, абитуриенты смогут узнать правильные ответы, пройдясь по нижеследующим линкам:

    Азербайджанский сектор - I группа

    http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/a1_1407...

    Азербайджанский сектор - IV группа

    http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/a4_1407...

    Русский сектор - I группа

    http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/r1_1407...

    Русский сектор - IV группа

    http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/r4_1407...

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