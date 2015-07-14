​ГКПС обнародовала правильные ответы тестовых заданий прошедших сегодня вступительных экзаменов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала ответы тестовых заданий прошедших сегодня вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт комиссии, абитуриенты смогут узнать правильные ответы, пройдясь по нижеследующим линкам:

Азербайджанский сектор - I группа

http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/a1_1407...

Азербайджанский сектор - IV группа

http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/a4_1407...

Русский сектор - I группа

http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/r1_1407...

Русский сектор - IV группа

http://eservices.tqdk.gov.az/exam/2015/1_4/r4_1407...