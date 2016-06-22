ГКПС обнародовала результаты конкурса в магистратуры университетов и НАНА

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты конкурса в магистратуры высших учебных заведений и НАНА на 2016/2017-й учебный год.

Как сообщили Report в ГКПС, согласно результатам конкурса, в магистратуру принято 5 175 из 6 336 бакалавров, участвовавших в конкурсе.

2 205 из поступившихся будут обучаться по государственному заказу, 2 970 человек - на платной основе.

Отметим, что список поступивших будет опубликован в 5-м номере журнала "Магистр".