Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты экзаменов по I и IV группам для выпускников предыдущих лет.

Как сообщили Report в ГКПС, из 15 224 абитуриентов, подавших заявление, 1 227 человек не явились на экзамен.

Из-за нарушений правил 29 человек были удалены с экзамена и их результаты аннулированы. На сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 13 968 абитуриентов.

Выбор специальностей будет проводиться после завершения экзаменов - с 30 июля по 11 августа.