Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала проходные баллы для абитуриентов, желающих поступить в вузы Азербайджана в 2016/2017-м учебном году.

Как сообщает Report, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на сегодняшней пресс-конференции отметила, что в конкурсе по каждым группам специальностей могут участвовать только те абитуриенты, которые выполнили все необходимые условия конкурса.

По ее словам, в конкурсе на 2016/2017-й учебный год по 1, 2, 3 и 4-й специальностям могут участвовать абитуриенты, набравшие в общем не менее 200 баллов, и не менее 10 относительных баллов по каждым экзаменационным предметам: "Для допуска к конкурсу абитуриентов, набравших 350 и более баллов, не ставится ограничение относительных баллов по предметам".

М.Аббасзаде отметила, что в выборе специальностей будут участвовать абитуриенты, набравшие в 1-й группе не менее 250 общих баллов по специальностям "Математика", "Физика", "Строительная инженерия", "Информационные технологии", "Электроника", "Телекоммуникация и радиотехническая инженерия", не менее 300 баллов по специальностям "Компьютерные науки", "Геология" и не менее 10 баллов по каждым предметам.

Наряду с этим, в конкурсе Азербайджанского университета языков по специальностям "Перевод" (по языкам), "Международные отношения и регионоведение" смогут участвовать абитуриенты, набравшие не менее 40 баллов по иностранному языку.

К конкурсу по специальностям "Агроинженерия", "Землеведение и агрохимия", "Рыбный промысел и рыбное хозяйство", "Лесоводство", "Агрономия", "Зоотехнология", "Ветеринария", а также по специальностям "Мелиорация и инженерия строительства водного хозяйства", "Экология" и "Фармация" Азербайджанского государственного аграрного университета допускаются абитуриенты, набравшие не менее 150 общих баллов.

Отметим, что 15 июля проводятся вступительные экзамены по 1 и 4-й группам специальностей, а 25 июля - по 2 и 3-й группам специальностей. Выбор специальностей будет проводиться после завершения вступительных экзаменов, с 30 июля по 11 августа.