ГКПС обнародовала программу приема в магистратуру по всем специальностям

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Вышел 3-й номер журнала "Магистр" Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

Как сообщили Report в пресс-службе ГКПС, в этом номере журнала представлены программы приема по всем предметам в магистратуры вузов Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана. Программы подготовлены в двух книгах на азербайджанском и русском языках.

После приобретения этого журнала каждый бакалавр прежде всего должен внимательно ознакомиться с "Таблицей выбора специализации в магистру" и определить программу приема, по которой он будет сдавать экзамен во втором туре.

В зависимости от результатов приемных экзаменов в 1-м туре каждый бакалавр должен по своему желанию выбрать специальность из тех специальностей, которые он вправе выбрать, и подготовиться ко второму туру экзаменов на основании соответствующей программы, указанной в таблице.

Журнал на азербайджанском языке можно приобрести в киоске "Абитуриент" (города Баку, Насиминский район, ул. Саламзаде, 28), книжных магазинах или на сайте www.abiturient.az.