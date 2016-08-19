ГКПС обнародовала количество абитуриентов, подавших заявки на вакантные плановые места вузов

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Продолжается выбор специальностей на вакантные плановые места высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), по информации на 10:15 19 августа, 518 абитуриентов по I-V группе специальностей вузов, подтвердили электронную заявку с выбором специальности. 745 абитуриентов указали специальность, однако не подтвердили заявку.

По информации, среди абитуриентов, поступающих в средние специальные учебные заведения, 16 979 человек подтвердили, 1 855 человек не подтвердили электронную заявку.

Напомним, что выбор специальности должен быть завершен не позднее 23:59 19 августа. Абитуриенты должны подтвердить электронные заявки с выбором специальностей до указанной даты, иначе они не смогут принять участие в конкурсе.