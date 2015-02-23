​ГКПС обнародовал время проведения вступительных и выпускных экзаменов - СПИСОК

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала даты проведения вступительных экзаменов на следующий учебный год в вузы страны и выпускных экзаменов в средних школах. Report предлагает вниманию нижеследующий график:
Степень магистра высших учебных заведений:
- прием заявлений - 03-12 февраля
- приемные экзамены - (I этап) - 22 февраля
- выбор программы - 01-10 апреля
- приемный экзамен - (II этап) - 26 апреля
- выбор специальности - 07-12 мая
- выбор специальностей по оставшимся свободным местам - 22-28 июня
В резидентуру по медицинским специальностям вузов:
- прием заявлений - 16-23 февраля
- приемные экзамены (I этап) - 15 марта
- приемный экзамен - (II этап) - 07 июля
- выбор специализации - 10-14 июля
- выбор специализации по оставшимся свободным местам - 21-24 июля
Испытательные экзамены на степень бакалавриата вузов 05, 12, 19 апреля, 03 мая
На степень бакалавриата высших учебных заведений:
- прием заявлений (I-IV группы) - 01-30 апреля
- прием заявлений (V группа) - 05-18 мая
- выборочный тур по специальностям, требующим экзамена по особым способностям (I группа) - 15-30 апреля
- выборочный тур по специальностям, требующим экзамена по особым способностям (V группа) - 06-19 мая
- регистрация абитуриентов русского сектора для сдачи экзамена по азербайджанскому языку - 01- 31 марта
- экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора (I экзамен) - 26 апреля
- экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора (II экзамен) - 07 июля
- вступительный экзамен (для выпускников предыдущих лет) - по II и III группе - 17 мая
- вступительный экзамен (для выпускников предыдущих лет) - по I и IV группе - 24 мая
- вступительный экзамен (для выпускников текущего года) - по I и IV группе - 14 июля
- вступительный экзамен (для выпускников текущего года) - по II и III группе - 25 июля
- экзамен по специальностям, требующим выявления особых способностей - (V группа) - 15 июля-05 августа
- экзамен по специальностям, требующим выявления особых способностей - (I группа) - 19 июля-05 августа
- выбор специальностей (I-V группы) - 30 июля-11 августа
- выбор специализации по оставшимся свободным местам - (I-V группы) - 14-19 августа
В средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования
- прием заявлений - 05-18 мая
- выборочный тур по специальностям, требующим экзамена по особым способностям - 01-31 марта
- экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора - I экзамен - 26 апреля
- экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора - II экзамен - 07 июля
- вступительный экзамен (для выпускников школ прошлых лет) - 02 июля
- экзамен по специальностям, требующим выявления особых способностей - 15 июля-05 августа
- выбор специальностей - 14-19 августа
- выбор специальностей на оставшиеся свободными места - 27- 31 августа
В средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования
- прием заявлений - 01-31 мая
- регистрация абитуриентов по специальностям, требующим экзамена по особым способностям - 20 мая-02 июня
- вступительный экзамен (для выпускников школ прошлых лет) - 02 июля
- выборочный тур по специальностям, требующим выявления особых способностей - 07-11 июля
- выбор специальностей - 08-15 июля
- выбор специальностей на оставшиеся свободными места - 01-10 августа
Выпускные экзамены
- профессиональные лицеи - 15 март
- I направление (Баку) - 02 июня
- II направление (регион) - 06 июня
- III направление (регион) - 11 июня
- IV направление (регион) - 16 июня
- экзамен по экстернату; приемные экзамены для выпускников предыдущих лет: - в средние специальные учебные заведения (на базе 9 и 11 классов); в высшие учебные заведения по V группе - 02 июля
Мониторинговые экзамены: 6-7 классы - 6, 7 апреля (регионы); 9, 10 апреля (Баку).
11 классы - 15, 16, 17 апреля (Баку); 20, 21 апреля (регионы).
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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