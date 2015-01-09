Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала фото своего нового административного здания. Как сообщает Report со ссылкой на страницу ГКПС в Facebook, как только будут решены технические вопросы, номера телефонов нового здания будут предоставлены широкой общественности.

Напомним, новое здание комиссии находится по адресу: г.Баку, Ясамальский район, ул. М.Мушвига, д. 1А (недалеко от гостиницы Kempnski Hotel Badamdar).