ГКПС: Новое назначение на должность Эльнура Нагизаде требует долгого времени

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Новое назначение на пост покинувшего должность руководителя пресс-службы Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Эльнура Нагизаде требует достаточно долгого времени.

Об этом Report сообщили в комиссии.

Согласно информации, в первую очередь ГКПС должен объявить конкурс: "Вслед за этим нужно провести собеседование. Новое назначение на указанную должность возможно лишь после этого. Пока прежнего руководителя пресс-службы ГКПС никто не заменяет".

Как сообщили в ГКПС, Э.Нагизаде обратился с заявлением об увольнении и его просьба была удовлетворена: "Около месяца назад Эльнур Нагизаде написал заявление, в котором причину своего ухода объяснил семейными проблемами".

Отметим, что на должности руководителя пресс-службы ГКПС Э.Нагизаде проработал более 5 лет.