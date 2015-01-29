ГКПС наградила педагогов, не допустивших списывание на экзаменах

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Состоялось награждение отличившихся на экзаменах 2014 года наблюдателей.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде коснулась роли педагогов-наблюдателей в прохождении объективных и прозрачных экзаменов, их ответственности и заслугах в отборе достойных кандидатов для учебы на различных ступенях образования.

М.Аббасзаде отметила, что 9061 из 14 392 педагог принял участие в качестве наблюдателей на прошлогодних тестовых экзаменах, а 6 558 человек - при вступительных экзаменах в вузы и ссузы.

Согласно результатам исследований по оценке деятельности наблюдателей на вступительных и выпускных экзаменах, за образцовую деятельность 771 педагогу выразили благодарность, в том числе было принято решение о вручении 26 наблюдателям почетных грамот. Имена 263 наблюдателей были исключены из базы по причине выявления правонарушений и случаев списывания.

М.Аббасзаде также сказала, что награжденные сегодня наблюдатели участвовали как минимум на 30 экзаменах и показали высокие результаты: "В их аудиториях не было выявлено ни одного правонарушения и случая списывания. В результате проведенных в конце 2014 года исследований выяснилось, что в регионе сумма выданных участвующим на экзаменах наблюдателям средств превысила 1 млн. манатов. Это - достаточная финансовая поддержка для педагогов и развития регионов. Среди отличившихся наблюдателей нет педагогов по математике и родному языку, т.к на экзаменах всегда принимают участие учителя по другим предметам. С учетом того, что выпускные экзамены проводятся по математике и родному языку, педагогов по этим предметам не включают в список наблюдателей. По этой причине ни один из педагогов по указанным предметам не был награжден".

Напомним, что на данный момент за образцовую деятельность в ходе проведенных ГКПС экзаменов 2071 наблюдатель получил благодарность, а 248 человек были удостоены почетной грамоты.

В список награжденных попали 14 педагогов из столичной школы № 258; по 12 педагогов из школ № 263 и 271; по 11 педагогов из школ № 13, 73 и 283; по 10 педагогов из школ № 93, 114, 157, 285 и 266; по 9 педагогов из школ № 36, 39, 55, 99, 129, 135, 144, 150, 191, 286, 290, 299.

По регионам отличились 10 педагогов школы № 6 города Гянджа, 13 педагогов школы №11 города Шеки, по 12 педагогов школы № 7 и интерната с иностранным уклоном города Лянкяран; по 11 педагогов школ № 3, 5 и 10, и 10 педагогов из школы № 2.

Отметим, что ГКПС разослала письма о результатах исследований в министерство образования, соответствующие районные и городские отделы образования и учебные заведения, где работают педагоги-наблюдатели.