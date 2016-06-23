ГКПС: На выпускном экзамене 96 человек набрали максимальное количество баллов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 969 из 26 072 школьников не явились на проведенный Государственной комиссией по приему студентов выпускной экзамен среди учащихся 9 классов.

Как сообщили Report из ГКПС, 4 человека выведены из экзаменационного зала из-за нарушения правил. Их результаты были аннулированы. Они пытались провести в экзаменационный зал мобильный телефон, обменивались вопросниками и ответными картами, нарушили правила дисциплины. Один выпускник пытался вывести ответную карту из экзаменационного зала.

37 учащихся набрали максимальные 60 баллов.

Среди учащихся XI классов на экзамен не явились 753 из 21 188 школьников. 30 человек выведены из экзаменационного зала из-за нарушения правил. Они также пытались провести в экзаменационный зал мобильный телефон, обменивались вопросниками и ответными картами, нарушили правила дисциплины.

59 учащихся XI классов набрали максимальные 90 баллов.