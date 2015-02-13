​ГКПС: Частные вузы должны предоставлять льготы по оплате за обучение

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Частные вузы готовят специалистов, в основном, по гуманитарным и экономическим специальностям. Абитуриенты в заявках указывают специальности, подготовка по которым идет в частных вузах, на последних позициях, поэтому в этих учебных заведениях отмечается низкий конкурс". Как сообщает Report, эта информация размещена в журнале "Абитуриент" №12.

Так, на первых позициях в заявках абитуриентов указываются, в основном, коды специальностей государственных вузов. В 2014 году только 4,71% абитуриентов указали на первой позиции коды специальностей частных вузов. В первой половине 2000-х этот показатель был равен 0,67%. Несмотря на то, что прошло почти 10 лет, в этой сфере наблюдаются незначительные продвижения. Таким образом, в настоящее время в частные вузы чаще всего поступают те, кто не смог поступить в государственные. Знания большинства из них находятся на среднем уровне.

Сегодня частные вузы должны конкурировать с государственными за возможность зачисления абитуриентов на места государственного заказа, повышать качество образования для привлечения более образованной молодежи, предоставлять льготы по оплате за обучение студентам с высоким уровнем знаний.