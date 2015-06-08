​ГКПС: 21% учеников XI класса получили "2" по родному языку

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала статистику прошедших 6 июня выпускных экзаменов (для IX и XI классов).

Как сообщили Report в ГКПС, выпускные тестовые экзамены для IX классов были проведены по предметам родной язык и математика.

Ученикам было предложено по каждому предмету 30, в общей сложности 60 тестовых заданий. Кроме того, ученики выполнили письменное задание по заданной теме. Из 29 382 учеников 410 не явились на экзамен, результаты 2 учеников были аннулированы из-за нарушения правил. На интернет-сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 28 970 учеников, из них 50 человек набрали максимальные 60 баллов.

Среди учеников IX класса 21,65% получили по родному языку "2", 44,96% - "3", по математике 26,74% получили "2", 39,61% - "3".

Ученики XI классов сдали экзамены по предметам родной язык, математика и иностранный язык. Ученикам было предложено по каждому предмету 30, в общей сложности 90 тестовых заданий. Кроме того, ученики выполнили письменное задание по заданной теме. Из 24 774 учеников 364 не явились на экзамен, результаты 17 учеников были аннулированы из-за нарушения правил. На интернет-сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 24 393 учеников, из них 37 человек набрали максимальные 90 баллов.

Если число правильных ответов на тестовые задания по родному языку и математике не меньше 8, по иностранному языку (или химии в школах, где не преподается иностранный язык) - не меньше 5, ученики получают удовлетворительную оценку.

Среди учеников XI класса 20,92% получили по родному языку "2", 36,60% - "3", по математике 22,03% получили "2", 35,13% - "3", по иностранному языку - 19,45% получили "2", 43,41% - "3", по химии в школах, где не преподается иностранный язык, 22,49% получили "2", 59,44% - "3".

Отметим, что в выпускных классах общеобразовательных учреждений Сумгайыта, Абшерона, Мингячевира, Гянджи, Дашкесана, Шемкира, Гёйгеля, Самуха, Гедабека, Газаха, Акстафы, Товуза, Нафталана, Геранбоя, Шеки, Закаталы, Балакян, Габалы, Гаха и Огуза экзамены проведены в централизованном порядке.