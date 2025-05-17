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Гевара: Более 8000 граждан Азербайджана получили высшее образование в США

Гевара: Более 8000 граждан Азербайджана получили высшее образование в США Более 8000 граждан Азербайджана получили высшее образование в Соединенных Штатах за последние несколько десятилетий.
Наука и образование
17 мая 2025 г. 11:58
Гевара: Более 8000 граждан Азербайджана получили высшее образование в США

Более 8000 граждан Азербайджана получили высшее образование в Соединенных Штатах за последние несколько десятилетий.

Как сообщает Report, об этом временный поверенный в делах США в Азербайджане Хуго Гевара заявил журналистам в кулуарах ярмарки выпускников EducationUSA.

По его словам, США продолжают оставаться одним из самых привлекательных направлений для получения образования студентами со всего мира.

"Приятно осознавать, что Соединенные Штаты по-прежнему являются местом притяжения иностранных студентов. Только в прошлом году американские вузы приняли более 1,1 миллиона иностранных студентов, в том числе свыше 1100 из Азербайджана", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что выпускники американских вузов играют важную роль в развитии Азербайджана. "Уверен, что этот опыт стал для них вкладом в будущее своей страны", - заключил Гевара.

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Версия на английском языке Guevara: Over 8,000 Azerbaijani citizens received higher education in US
Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili : 8 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı ABŞ-də ali təhsil alıb

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