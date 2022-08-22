О нас

Германское издание написало статью об известном бакинском ученом, лауреате Нобелевской премии

Германское издание написало статью об известном бакинском ученом, лауреате Нобелевской премии Известное германское издание Samstagszeitung написало статью о Льве Ландау, ученом, внесшем фундаментальный научный вклад во многие области теоретической физики.
Наука и образование
22 августа 2022 г. 07:22
Германское издание написало статью об известном бакинском ученом, лауреате Нобелевской премии

Известное германское издание Samstagszeitung написало статью о Льве Ландау, ученом, внесшем фундаментальный научный вклад во многие области теоретической физики.

Как сообщает Report, в статье о частной, некоммерческой и бесплатной ИТ-школе Ekole 42 говорится о научных достижениях Льва Ландау, который ввел в квантовую механику понятие матрицы плотности, создал квантовую теорию диамагнетизма электронов, построил теорию фазовых переходов 2-го рода, теорию промежуточного состояния сверхпроводников.

В статье под названием ”Лев Ландау в Вене и Ecole 42“ утверждается, что основу Ecole 42 положил французский предприниматель Ксавье Ньель, модель школы принята в Париже, Лионе (Франция), Фремонте (Калифорния), Румынии, ЮАР, Украине, Болгарии, Молдове, Бельгии, России, Марокко и Финляндии.

Сообщается, что записаться на обучение в школе может любой человек старше 18 лет, процесс отбора включает в себя в первую очередь тесты на внимание и логику, а также выявление способностей к изучению программирования.

"Принцип обучения в школе не является чем-то новым. Бакинец Лев Ландау ввел этот принцип в физику около 100 лет назад. Ландау был вундеркиндом и лауреатом Нобелевской премии по физике. Он начал изучать физику в университете в возрасте 14 лет. Ландау считал, что каждый может изучать физику, если у него есть определенный "минимум". Из школы Льва Ландау вышло огромное количество выдающихся, известных математиков и физиков. Для этого Ландау разработал специальную процедуру приема, которая предъявляет соответствующие требования к кандидатам”, - отмечает издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniya nəşri Nobel mükafatı laureatı olmuş məşhur bakılı alimdən yazıb

Другие новости из категории

Сегодня ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены
Сегодня ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены
21 августа 2022 г. 14:41
Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения
Президиум НАНА обсудил вопрос реструктуризации учреждения
19 августа 2022 г. 15:24
Иса Габиббейли: Вопрос о реорганизации Президиума НАНА в настоящее время не рассматривается
Иса Габиббейли: Вопрос о реорганизации Президиума НАНА в настоящее время не рассматривается
19 августа 2022 г. 15:20
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Управление образования: На юге Азербайджана вакантны должности директоров в 80 школах
ФотоУправление образования: На юге Азербайджана вакантны должности директоров в 80 школах
19 августа 2022 г. 11:33
Эмин Амруллаев поблагодарил президента за надбавки к зарплатам учителей
Эмин Амруллаев поблагодарил президента за надбавки к зарплатам учителей
18 августа 2022 г. 16:54
Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах
Обнародованы результаты выбора специальностей в колледжах
18 августа 2022 г. 16:44
Начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей
Начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей
18 августа 2022 г. 10:25
Состоится вступительный экзамен на госслужбу
Состоится вступительный экзамен на госслужбу
18 августа 2022 г. 10:11
Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады
Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады
17 августа 2022 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi