Германское издание написало статью об известном бакинском ученом, лауреате Нобелевской премии

Известное германское издание Samstagszeitung написало статью о Льве Ландау, ученом, внесшем фундаментальный научный вклад во многие области теоретической физики.

Известное германское издание Samstagszeitung написало статью о Льве Ландау, ученом, внесшем фундаментальный научный вклад во многие области теоретической физики.

Как сообщает Report, в статье о частной, некоммерческой и бесплатной ИТ-школе Ekole 42 говорится о научных достижениях Льва Ландау, который ввел в квантовую механику понятие матрицы плотности, создал квантовую теорию диамагнетизма электронов, построил теорию фазовых переходов 2-го рода, теорию промежуточного состояния сверхпроводников.

В статье под названием ”Лев Ландау в Вене и Ecole 42“ утверждается, что основу Ecole 42 положил французский предприниматель Ксавье Ньель, модель школы принята в Париже, Лионе (Франция), Фремонте (Калифорния), Румынии, ЮАР, Украине, Болгарии, Молдове, Бельгии, России, Марокко и Финляндии.

Сообщается, что записаться на обучение в школе может любой человек старше 18 лет, процесс отбора включает в себя в первую очередь тесты на внимание и логику, а также выявление способностей к изучению программирования.

"Принцип обучения в школе не является чем-то новым. Бакинец Лев Ландау ввел этот принцип в физику около 100 лет назад. Ландау был вундеркиндом и лауреатом Нобелевской премии по физике. Он начал изучать физику в университете в возрасте 14 лет. Ландау считал, что каждый может изучать физику, если у него есть определенный "минимум". Из школы Льва Ландау вышло огромное количество выдающихся, известных математиков и физиков. Для этого Ландау разработал специальную процедуру приема, которая предъявляет соответствующие требования к кандидатам”, - отмечает издание.