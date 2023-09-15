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Германия присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Германия присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса Германия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 06:52
Германия присоединилась к Соглашениям Артемиды об освоении космоса

Германия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"На церемонии, которая прошла в резиденции посла Германии в Вашингтоне, Германия стала 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды", - сообщается на сайте управления.

"Я рад приветствовать Германию в семье "Соглашений Артемиды". Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнеров NASA", - заявил директор NASA Билл Нельсон, который принимал участие в церемонии.

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis, представляют собой некоторые двусторонние договоры между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года. В мае 2020 года NASA огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya kosmosun tədqiqi ilə bağlı “Artemida sazişləri”nə qoşulub

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