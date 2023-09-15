Германия присоединилась к "Соглашениям Артемиды" об освоении космоса

Германия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".

Германия присоединилась к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".

Как передает Report , об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"На церемонии, которая прошла в резиденции посла Германии в Вашингтоне, Германия стала 29-й страной, подписавшей "Соглашения Артемиды", - сообщается на сайте управления.

"Я рад приветствовать Германию в семье "Соглашений Артемиды". Германия давно является одним из ближайших и самых способных международных партнеров NASA", - заявил директор NASA Билл Нельсон, который принимал участие в церемонии.