Геомагнитная буря прекратится во второй половине дня

Геомагнитная буря прекратится сегодня во второй половине дня.

Геомагнитная буря прекратится сегодня во второй половине дня.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики факультета физики БГУ.

Отмечается, что вспышки класса М, способные вызвать радиопомехи, и класса Х, чаще встречающиеся при солнечном максимуме, привели к выбросам плазмы, спровоцировавшим геомагнитную бурю. Она ощущается на уровне G2-G3 в высоких географических широтах и ​​на уровне G1 в средних географических широтах.

По данным, через несколько часов геомагнитное поле Земли вернется к нормальному уровню.