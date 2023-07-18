Генсек ООН: Вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году составит до $15 трлн

Вклад сферы искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может составить до $15 трлн к 2030 году.

Вклад сферы искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может составить до $15 трлн к 2030 году.

Как передает Report , об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике искусственного интеллекта.

Гутерриш подчеркнул, что был "поражен и шокирован" развитием генеративного ИИ. "Скорость и охват этой новой технологии во всех ее формах абсолютно беспрецедентны", - отметил генсек ООН, подчеркнув, что число пользователей популярного чат-бота ChatGPT "достигло 100 млн всего за два месяца".

"В финансовом секторе рассчитывают, что вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году будет составлять от $10 трлн до $15 трлн", - подчеркнул Гутерриш.