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Генсек ООН: Вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году составит до $15 трлн

Генсек ООН: Вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году составит до $15 трлн Вклад сферы искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может составить до $15 трлн к 2030 году.
Наука и образование
18 июля 2023 г. 18:28
Генсек ООН: Вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году составит до $15 трлн

Вклад сферы искусственного интеллекта (ИИ) в глобальную экономику может составить до $15 трлн к 2030 году.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации по проблематике искусственного интеллекта.

Гутерриш подчеркнул, что был "поражен и шокирован" развитием генеративного ИИ. "Скорость и охват этой новой технологии во всех ее формах абсолютно беспрецедентны", - отметил генсек ООН, подчеркнув, что число пользователей популярного чат-бота ChatGPT "достигло 100 млн всего за два месяца".

"В финансовом секторе рассчитывают, что вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году будет составлять от $10 трлн до $15 трлн", - подчеркнул Гутерриш.

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Версия на английском языке UN Secretary-General: Contribution of AI to global economy might reach $15 trillion

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