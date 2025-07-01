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Генсек ОЭС: Важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали и учились в Ханкенди

Генсек ОЭС: Важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали и учились в Ханкенди Генсек ОЭС: Важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали и учились в Ханкенди
Наука и образование
1 июля 2025 г. 11:32
Генсек ОЭС: Важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали и учились в Ханкенди

Важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали и учились в Ханкенди.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан на первом молодежном форуме ОЭС в Агдаме.

Он также отметил, что по предложению ректора Карабахского университета они заинтересованы в обмене студентами.

Генеральный секретарь подчеркнул, что качественный пример лидерства, демонстрируемый Азербайджаном, позволяет молодежи участвовать в региональных делах: "ОЭС играет роль в развитии государств, относящихся к региону. Мы должны вместе формировать будущее региона. Присоединение молодежи облегчит нашу работу. ОЭС намерена обеспечить, чтобы молодежь была не просто пассивными участниками, а активными лидерами в формировании и реализации общих целей и желаний. Для этого мы должны предпринимать осознанные шаги".

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