Генпрокуратура организовала конференцию в Зангилане

В селе Агалы Зангиланского района состоялась организованная Генеральной прокуратурой конференция высокого уровня "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана: нарушенные права и их восстановление" с участием представителей мн

В селе Агалы Зангиланского района состоялась организованная Генеральной прокуратурой конференция высокого уровня "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана: нарушенные права и их восстановление" с участием представителей многочисленных государственных учреждений, международных организаций и неправительственных организаций.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В конференции приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо и другие.