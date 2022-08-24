О нас

Генпрокуратура организовала конференцию в Зангилане

Генпрокуратура организовала конференцию в Зангилане В селе Агалы Зангиланского района состоялась организованная Генеральной прокуратурой конференция высокого уровня "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана: нарушенные права и их восстановление" с участием представителей мн
Наука и образование
24 августа 2022 г. 15:02
Генпрокуратура организовала конференцию в Зангилане

В селе Агалы Зангиланского района состоялась организованная Генеральной прокуратурой конференция высокого уровня "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана: нарушенные права и их восстановление" с участием представителей многочисленных государственных учреждений, международных организаций и неправительственных организаций.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В конференции приняли участие генеральный прокурор Кямран Алиев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гвидо Амброзо и другие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоProsecutor General's Office holds conference in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluq Zəngilanda konfrans təşkil edib

Самое читаемое

Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
Из украинских портов было отгружено более 622 тонн зерна
18 августа 2022 г. 16:22
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
При пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе погибли 16 человек
19 августа 2022 г. 01:42
В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi