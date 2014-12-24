Генконсул Турции посетил Нахчыванский Частный Университет

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный консул Турции в Нахчыване Нихат Эршен посетил Нахчыванский Частный Университет (НЧУ).

Как сообщили Report в генконсульстве, визит носил ознакомительный характер.

В ходе визита Н.Эршен осмотрел классы университета, ознакомился с материально-технической базой НЧУ. Ректор вуза Исмаил Алиев рассказал генконсулу о деятельности руководимого им университета.

Н.Эршен также встретился в генконсульстве с турецкими студентами, обучающимися в Нахчыване. Генконсул поинтересовался их обучением и пожелал успехов в будущем.