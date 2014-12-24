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    Генконсул Турции посетил Нахчыванский Частный Университет

    Нихат Эршен также встретился с турецкими студентами, обучающимися в Нахчыване

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный консул Турции в Нахчыване Нихат Эршен посетил Нахчыванский Частный Университет (НЧУ).

    Как сообщили Report в генконсульстве, визит носил ознакомительный характер.

    В ходе визита Н.Эршен осмотрел классы университета, ознакомился с материально-технической базой НЧУ. Ректор вуза Исмаил Алиев рассказал генконсулу о деятельности руководимого им университета.

    Н.Эршен также встретился в генконсульстве с турецкими студентами, обучающимися в Нахчыване. Генконсул поинтересовался их обучением и пожелал успехов в будущем.

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