​Генеральный директор ISESCO побывал в Бакинской Высшей Школе Нефти

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный директор ISESCO Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри встретился с руководством Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, попривествовав гостя, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что Высшая Школа является одним из важных проектов, направленных на реализацию лозунга президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал" и проинформировал его об истории создания, направлениях деятельности, достижениях вуза за четырехлетний период деятельности. Отметив, что учебный процесс осуществляется на английском языке, на основе современных программ и технологий, в тесной связи с производством, ректор также сообщил о транснациональных компаниях, с которыми сотрудничает БВШН, новоучрежденном Учебном исследовательском центре инженерии по возобновляемым источникам энергии, новом факультете непрерывного образования, кампусе Высшей Школы, строительство которого завершается, и о подготавливаемых магистерских программах, которые будут внедрены в БВШН. Он также коснулся поддержки, оказываемой первой леди Азербайджана, послом доброй воли ISESCO Мехрибан Алиевой деятельности ISESCO и рассказал об осуществляемых ею работах в направлении развития в стране сфер науки, культуры и образования. Более того, ректор заявил о возможностях получения представителями молодежи стран-членов ISESCO высшего образования в БВШН и предложил, чтобы со стороны ISESCO была выделена стипендия для этого. В конце Э.Гасымов поздравил Абдулазиза Османа Аль-Тувейджри с присуждением ему со стороны главы государства Ильхама Алиева ордена "Достлуг" и переизбранием его на пост гендиректора ISESCO.

Гендиректор ISESCO Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри выразил удовлетворение от своего повторного пребывания в Баку и самом престижном вузе страны. Он заявил, что в странах, которые входят в ISESСO, функционируют ряд вузов, специализирующихся в области нефти и газа и технологий, однако он считает, что БВШН является очень современным и эффективным проектом среди них. Он высоко оценил предложение в связи с назначением стипендии талантливым представителям молодежи стран-членов ISESCO для обучения их в БВШН и выразил свою готовность в оказании необходимой поддержки по этому вопросу.

На встрече ректор Эльмар Гасымов и гендиректор ISESCO Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри обсудили вопросы, связанные с обучением граждан стран-членов ISESCO в БВШН, назначением стипендии для этого и процессом организации такого образования.