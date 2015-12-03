​Генеральный менеджер компании Emerson Process Management Рауль Мерсер провел семинар в БВШН

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный менеджер компании Emerson Process Management по глобальным стратегиям BP Рауль Мерсер посетил БВШН по приглашению отдела автоматизация инженерных процессов БВШН. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, Рауль Мерсер провел семинар на тему "Реагирующий на изменения проект по добыче нефти" для студентов первого и второго курса БВШН, изучающих автоматизацию инженерных процессов.

В своем обращении к присутствующим ректор БВШН Эльмар Гасымов напомнил, что БВШН сотрудничает с Emerson Process Management наряду с другими международными компаниями. Ректор подчеркнул, что проведения семинаров и трейнингов со стороны международных специалистов в БВШН является прекрасной возможностью для развития студентов высшей школы. Затем гость провел подробную презентацию про автоматизацию производства нефти и широкое применение автоматизации при осуществлении различных проектов. По окончанию семинара студентам была предоставлена возможность задать вопросы генеральному менеджеру компании Emerson Process Management.