Гендиректор сейсмослужбы: В день землетрясения в Шеки было зарегистрировано 50 афтершоков

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Землетрясения всегда пугают людей. Землетрясение, случившееся 4 сентября в Шеки, было из этой серии. Хочу отметить, что в Шеки имеется сейсмическая станция. Подземные толчки в этот день произошли в эпицентре ближе к Огузу. Магнитуда толчков была 5.9 баллов по шкале Рихтера".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции относительно землетрясения и предварительных результатов мониторинга, проведенного после землетрясения.

Директор центра отметил, что согласно поручению президента Ильхама Алиева, решены вопросы по установке новых приборов, командированию сотрудников: "В настоящее время наши сотрудники занимаются расследованием фактов разрушения и других обстоятельств".

"Так как это было сильным землетрясением, афтершоки в очаге продолжаются. Стабилизация требует определенного времени. На глубине 16 км произошло левостороннее смещение. В результате сдавливания произошел внезапный раскол. После 7-балльного землетрясения зарегистрированы более 50 слабых афтершоков. В некоторых случаях благодаря толчкам происходит освобождение энергии. Могу с полной уверенностью сказать, что вероятность повторного сильного землетрясения в этой зоне равна нулю. Поэтому нет никаких причин для беспокойства населения", - подчеркнул Г.Йетирмишли.