Гендиректор: Здания в стране строятся с учетом 8-бальной сейсмичности

Здания в Азербайджане строятся с учетом 8-бальной сейсмичности.

Здания в Азербайджане строятся с учетом 8-бальной сейсмичности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Каспийском море.

Генеральный директор также напомнил, что Азербайджан находится в сейсмической зоне, и подземные толчки в будущем не исключены.

4 июля в 00:01 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение. Землетрясение силой около 6 баллов ощущалось в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани, до 5-4 баллов в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих районах. Магнитуда толчков составила 5,5, а глубина - 65 км. Жертв и разрушений не было.