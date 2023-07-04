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Гендиректор: Здания в стране строятся с учетом 8-бальной сейсмичности

Гендиректор: Здания в стране строятся с учетом 8-бальной сейсмичности Здания в Азербайджане строятся с учетом 8-бальной сейсмичности.
Наука и образование
4 июля 2023 г. 12:08
Гендиректор: Здания в стране строятся с учетом 8-бальной сейсмичности

Здания в Азербайджане строятся с учетом 8-бальной сейсмичности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли на пресс-конференции, посвященной землетрясению в Каспийском море.

Генеральный директор также напомнил, что Азербайджан находится в сейсмической зоне, и подземные толчки в будущем не исключены.

4 июля в 00:01 по местному времени в Каспийском море было зафиксировано землетрясение. Землетрясение силой около 6 баллов ощущалось в Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязани, до 5-4 баллов в Сумгайыте, на Абшеронском полуострове и близлежащих районах. Магнитуда толчков составила 5,5, а глубина - 65 км. Жертв и разрушений не было.

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Версия на азербайджанском языке Baş direktor: "Ölkəmizdə binalar tikilərkən 8 ballıq zəlzələyə davamlılığı da nəzərə alınır"

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