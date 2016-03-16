Гендиректор: В настоящее время в Азербайджане сильной сейсмической активности не наблюдается

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сейсмическая активность в Азербайджане в настоящее время находится на фоновом уровне, особо высокой активности нет.

Об этом в заявлении Report сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

Он отметил, что за последнюю неделю, то есть с 7 по 14 марта, на территории страны зарегистрировано 185 подземных толчков: "Все эти толчки не ощущались, были слабыми. Этот показатель свойствен Азербайджану, являющемуся сейсмоактивным регионом. Ничего страшного в этом нет".

По словам Г.Йетирмишли, тектоническое движение наблюдается постоянно: "Благодаря этому толчки бывают слабыми. Пока нет ни одного активного региона, где может произойти сильное, разрушительное землетрясение".

Директор отметил, что в центре ведутся ежедневные и непрерывные наблюдения.