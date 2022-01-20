Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне

Генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук профессор Керим Шукюров прокомментировал заявления президента НАНА Рамиза Мехтиева, озвученные на вчерашнем заседании президиума, относительно

Генеральный директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук профессор Керим Шукюров прокомментировал заявления президента НАНА Рамиза Мехтиева, озвученные на вчерашнем заседании президиума, относительно деятельности института.

"Крайне огорчен юридически противоречивыми и не отражающими действительности мыслями президента НАНА Рамиза Мехдиева об Институте истории, насчитывающему 250 человек научного и технического персонала, и обо мне, как о генеральном директоре, высказанными в преддверии 20 января – Дня всенародной скорби.

В период менее чем года, что я руковожу институтом, Рамиз Мехдиев ни разу не пригласил меня для обсуждения деятельности института. Я тяжело перенес COVID, лежал в больнице и все еще испытываю его последствия, мои полномочия были переданы вице-президенту. Он ни разу не поинтересовался моим здоровьем. Не буду акцентировать внимание на таком непрофессиональном и негуманном руководстве, однако он даже не прочитал ежегодный научный отчет Института истории за 2021 год, что входит в его обязанности.

С глубоким сожалением должен отметить, что президент НАНА занимается не интеллектуальным диалогом, характерным для руководителей национальных академий, а интригами бытового уровня, которые превращает в повестку академии. Я же всю свою деятельность посвятил созданию современного Института истории, который может отвечать современным вызовам", - отметил К.Шюкуров.

По словам гендиректора, за последний год в институте подготовлены трехтомник по истории Республики, история Второй карабахской войны, а 21 книга сотрудников 12 научно-исследовательских отделов института подготовлены к печати. Кроме того, впервые с 1993 года в институте подготовлен академический однотомник на основании нового концептуального взгляда на историю Азербайджана, продолжается напряженная работа над 15-томной историей Азербайджана и выполняется ряд других работ.