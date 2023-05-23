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Гендиректор Института археологии: В Узерликтепе обнаружены археологические материалы

Гендиректор Института археологии: В Узерликтепе обнаружены археологические материалы На освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные работы. В прошлом году в течение 8 месяцев проводились археологические раскопки в древнем поселении Узерликтепе на окраине города Агдам. Была исследована территория площадью более 2 400 квадратн
Наука и образование
23 мая 2023 г. 17:22
Гендиректор Института археологии: В Узерликтепе обнаружены археологические материалы

На освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные работы. В прошлом году в течение 8 месяцев проводились археологические раскопки в древнем поселении Узерликтепе на окраине города Агдам. Была исследована территория площадью более 2 400 квадратных метров.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана профессор Аббас Сеидов в ходе выступления на первой международной конференции на тему "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".

По его словам, результаты исследований будут обнародованы после представления главе государства: "Там обнаружено очень много археологических материалов - остатки построек и хозяйств, плавильных печей и печей для изготовления керамической посуды. Первые раскопки в Узерликтепе проводились 50-х годах прошлого века. При нынешних раскопках используются современные технологии".

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Версия на азербайджанском языке Üzərliktəpədə böyük arxeoloji materiallar tapılıb

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