Гендиректор ИСЕСКО: Ислам не несет ответственности за террористические акты преступников

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Ислам не несет ответственности за террористические акты преступников. Преступность не имеет никакого отношения ни к одной религии и культуре".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, комментируя террористические акты, произошедшие 13 ноября в Париже.

По его словам, преступники есть во всех обществах: "Мы не можем связывать преступления буддистов с буддизмом, а преступления христиан - с христианством. Террористические акты и преступления определенных мусульман мы также не можем связывать с религией. Это несправедливо и необъективно. Ислам - религия мира, единства, толерантности и уважения. Мы должны показать миру, что преступления не связаны с исламом. Мы осуждаем террористические акты в Париже так же, как осуждаем эти акты в Йемене, Сирии, Ираке. Террор - это террор и не имеет никакого отношения к религии".